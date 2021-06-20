Доннарумма в понедельник пройдет медосмотр в «ПСЖ»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, покинувший по окончании сезона «Милан», в ближайшее время станет игроком французского «ПСЖ».

Как сообщает Football Italia, 22-летний голкипер пройдет медобследование в парижском клубе уже в понедельник, 21 июня. Врачи осмотрят Доннарумму во Флоренции. Стороны договорились о соглашении сроком до июня 2026 года.

Добавим, что Доннарумма сыграл два матча на текущем чемпионате Европы и не пропустил ни одного мяча за 180 минут.

В минувшем сезоне итальянец провел 48 игр за «Милан».