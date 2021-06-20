Депутат Госдумы: Слова датских футболистов перед игрой - полное неуважение к сопернику

Дмитрий Свищев, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прокомментировал слова датских футболистов перед матчем с Россией.

«У Дании есть преимущество - они играют дома. Команда непростая: у них большое территориальное преимущество, и они играют достаточно агрессивно.

Что касается самоуверенных заявлений датчан, то пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит заметить, что это полное неуважение. На наши пока не ответили, важно не высказываться: важно сделать. Слова датских футболистов должны подстегнуть наших ребят. Они должны показать все, что могут, даже больше.», - приводит слова Свищева «Чемпионат».