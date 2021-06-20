УЕФА расследует дело из-за радужной повязки Нойера во время матчей Евро-2020

УЕФА начал расследование в отношении Немецкой футбольной ассоциации (DFB) по поводу радужной повязки голкипера Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020, сообщает n-tv.de.

По словам источника, УЕФА расценивает это как политический жест во время игры, что запрещено регламентом. Теперь DFB может быть оштрафован.

Нойер играл с ЛГБТ-повязкой в матче группового этапа чемпионата Европы против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

Добавим, что подопечные Йоахима Лёва после двух туров набрали 3 очка. В заключительной игре группового этапа немцам предстоит встретиться со сборной Венгрии, которая 19 июня сумела отобрать очки у Франции.