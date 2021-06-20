Виктор Мозес: Хочу помочь «Спартаку» добраться до титула чемпионов России!

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал вручение награды лучшему футболисту мая по мнению болельщиков красно-белых.

«Спасибо! Я очень ценю это признание. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде. Я хочу помочь «Спартаку» выиграть чемпионат. Это будет для нас отличным бонусом.

Я был рад, что забил в последней игре сезона. Сначала Куинси вернул нас в игру своим голом, а потом мне удалось отличиться и помочь «Спартаку» выйти в квалификацию Лиги чемпионов. И это круто!» - сказал Мозес в интервью клубной пресс-службе, видео которого опубликовано на YouTube-канале «Спартака».

Напомним, что нигерийский полузащитник присоединился к команде в октябре прошлого года на правах аренды с выкупом. Шамиль Газизов сообщал, что цена при заключении контракта с Мозесом достигнет пяти миллионов евро.