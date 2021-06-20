Вечеслав Колосков: Сборная Украины играет намного острее россиян

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением об уровне игры сборных России и Украины на Евро-2020.

«Мне нравится игра сборной Украины. У них командное взаимодействие. Она просто не играет, как большинство национальных сборных, перекатывающих мяч. Футболисты ищут острого продолжения, и что самое интересное, украинцы - одни из немногих, кто пытается пробиться к чужим воротам путем обыгрыша.

Чтобы мы играли как украинцы, нам не хватает игроков, уровень которых был бы сопоставим с уровнем футболистов команды Андрея Шевченко. Половина их состава играет в ведущих европейских лигах, а у нас только Александр Головин и Алексей Миранчук», - прокомментировал Колосков в интервью «Газете.ru».

Добавим, что сборная Украины являются одной из ведущих сборных на этом Евро по количеству ударов в сторону ворот. Подопечные Станислава Черчесова отстают в этом компоненте. Сборная России проведет свой матч 21 июня в 22:00 мск против датчан.