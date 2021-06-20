Кудряшов может перейти в ЦСКА после чемпионата Европы

Защитник турецкого «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов может пополнить состав московского ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 34-летний футболист входит в сферу интересов армейского клуба. В конце июня Кудряшов станет свободным агентом. Трансферная стоимость защитника на данный момент оценивается в 900 тысяч евро.

Напомним, что Кудряшов входит в заявку сборной России на Евро-2020, но пропустил два первых матча команды из-за повреждения.

Добавим, что в минувшем сезоне Кудряшов провел 42 матча, но не отметился результативными действиями.