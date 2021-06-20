Дзюба является лидером по количеству офсайдов на Евро-2020

Нападающий сборной России Артем Дзюба на момент 20 июня лидирует на ЧЕ-2020 по количеству офсайдов. На счету российского форварда пять попаданий в офсайд, сообщает официальный сайт УЕФА.

Второе место по количеству офсайдов занимает швейцарец Марио Гавранович ( четыре положения «вне игры»).

Отметим, что в двух проведенных матчах Дзюба помимо пяти офсайдов сделал одну результативную передачу.

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.