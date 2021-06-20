Тренер Финляндии: Матч с Бельгией - самый важный в истории финского футбола

Главный тренер Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды против Бельгии на Евро-2020.

«Мы с нетерпением ждем, наверное, самую важную встречу в истории финского футбола. Прекрасно, что на данном этапе турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять первое место в группе. На карту поставлено еще очень многое», - цитирует слова Канерва пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в случае победы финнов у двух команд будет по 6 очков. При удачном раскладе и разнице мячей подопечные Канерву могут рассчитывать на первое место в группе.