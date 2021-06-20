Роман Широков: Слова датчан могут послужить мотивацией для сборной России

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами.

«Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем... Говорят, работает. Возможно, для сборной России заявления датчан послужат дополнительной мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро - огромная мотивация, - сказал Широков в интервью «Чемпионат.com»

Матч Россия - Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является Бельгия с шестью очками.