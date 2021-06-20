Александр Головин: Дания - очень серьезный соперник

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился своим мнением о сборной Дании.

«Все как обычно. Смотрели на соперников. Готовимся в штатном режиме. Дания - очень сильная команда. Высокий темп игры, хорошие фланги, мощная тактика. Очень сильный соперник, без недооценки, - передает слова Головина «Чемпионат.com».

Напомним, что ранее игроки сборной Дании выражали уверенность в своем успехе в игре с российской командой. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не придавать особого внимания к их словам.