Катар обеспечит болельщикам более одного миллиона доз вакцины от коронавируса

Власти Катара подготовят 1 миллион доз препарата против болезни, вызванной новым коронавирусом, для болельщиков, которые намерены посетить эмират во время чемпионата мира по футболу в 2022 году, - передает ТАСС.

«Основная цель вакцинации тех, кто приедет в Катар на чемпионат мира по футболу, - это защита здоровья гостей и жителей страны», - сказал глава Кабмина. Он также добавил, что в самом Катаре с населением 2,75 миллиона человек «в течение следующей недели 72% жителей будут вакцинированы хотя бы одной дозой».

Напомним, Чемпионат мира 2022 года впервые пройдет не летом, а осенью-зимой. Кроме того, предстоящий мундиаль будет последний с 32 командами-участниками первенства.