Сборная Италии обновила рекорд по матчам без поражений

Итальянцы провели 30 матчей без поражений.

В последний раз команда проигрывала сборной Португалии в Лиге наций 10 сентября 2018 года (0:1). Рекорд из 30 матчей без поражений был установлен командой под руководством Витторио Поццо в 1935-1939 годах.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Италии переиграла команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась со счётом 1:0. Сборная Италии вышла в плей-офф с первого места.