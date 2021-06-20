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20 июня 22:14
автор: Александр Бойченко

Рэмзи назвал справедливым проигрыш Уэльса от Италии

В заключительном матче группы А Уэльс не смог навязать борьбу Италии за победу

Полузащитник Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал поражение от Италии (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020. Несмотря на поражение, Уэльс финишировал вторым в группе А после Италии и вышел в 1/8 финала.

«Большую часть матча нам пришлось нелегко. Мы играли против отличной команды: сыграть 30 матчей подряд без поражений - это достижение. Так что все честно. Мы снова проявили характер - его присутствие в этой команде никто не сомневается, потому что мы все выкладываемся на полную, - цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Добавим, что при удачном стечении обстоятельств, сборная России может встретиться с Уэльсом уже в 1/8 финала.

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