Российское посольство в Кот-д'Ивуаре не отказывало в выдаче визы Туре

Посольство России в Кот-д'Ивуаре опровергло информацию об отказе в выдаче рабочей визы бывшего футболиста Яя Туре.

Ранее об этом сообщили СМИ и его агент Дмитрий Селюк.

В посольстве отметили, что Туре не представил паспорт гражданина Кот-д'Ивуара для подтверждения права на пребывание в России.

«Согласно приглашению, российская виза должна быть выдана в паспорт подданного Великобритании. В то же время никакой информации о срочном вылете в Россию Туре Яя Ньеньери не сообщил (резервацию авиабилета не представил)», - цитирует ТАСС представителя посольстве.

Напомним, что экс-полузащитник «Манчестер Сити» стал помощником главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева.