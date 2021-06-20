Андрей Шевченко: Мы ждем тяжелый матч против Австрии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Австрии.

«У Австрии есть определенный стиль игры, и она его придерживается. Хорошие исполнители, в частности Алаба - игрок действительно высокого уровня. Команда играет очень компактно, очень агрессивно. Мы с нетерпением ждем тяжелого матча. Погода? Это одинаково для всех. Поля на стадионе и тренировочная база качественные, поэтому проблем нет», - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Перед последним матчем в группе С обе сборные имеют три очка, а идущая на четвертом месте Северная Македония при любом раскладе, если ее конкуренты наберут очки в очной встрече, не сможет занять даже третье место.