Лунев согласовал условия нового контракта с «Зенитом»

Вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев согласовал с руководством клуба условия нового соглашения.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые заключат с 29-летним футболистом соглашение по схеме «2+1».
Напомним, что Лунев выступает за «Зенит» с сезона-2016/2017. В минувшем чемпионате РПЛ он провел 12 матчей.
Добавим, что Андрей находился в резерве сборной России на Евро-2020. После двух матчей подопечных Станислава Черчесова голкипера отпустили из расположения национальной команды.
источник: «Спорт-Экспресс»