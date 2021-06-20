Дэвид Алаба: Если завтра мы сыграем смело - выиграем матч

Защитник сборной Австрии Давид Алаба высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Украины.

«Думаю, у нас достаточно качественных футболистов, которые играют на высоком уровне. Завтра мы должны играть уверенно и быть смелыми. Это единственный способ выиграть этот матч.

Конечно, Украина тоже отличная команда, в которой много индивидуально сильных игроков. Несмотря на это, мы должны полагаться на себя - это должен быть ключевой и решающий момент, - добавил Алаба в эфире Youtube-канала «Великий футбол».

Матч Австрии и Украины состоится 21 июня в 19:00 мск.