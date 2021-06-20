Александр Мостовой: Польусен и сборная Дании имеют полное право выражаться как хотят

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением о заявлении датчанина Поульсена о предстоящем матче против сборной России на чемпионате Европы.

«Да, я слышал это заявление, не только Поульсен выразился в этом духе. Это своего рода запугивание. Датчане имеют на это полное право, ведь они играют очень хорошо и не заслуживают двух поражений на старте Евро-2020. Если бы не ситуация с Эриксеном в матче со сборной Финляндии и поспешное возобновление игры. В той игре Дания спокойно довела бы дело до победы. Теперь любая команда может навредить себе, примером может служить Португалия или Испания, сыгравшие два разных матча, - сказал Мостовой в интервью «Газете.ru».

Напомним, сборной России предстоит сыграть с Данией в заключительном туре группы B. Обеим сборным важно набирать очки для выхода в плей-офф. Начало матча 21 июня в 22:00 мск.