Евро-2020: У сборной России мало шансов выйти из группы с третьего места

Сборная Швейцарии обыграла Турцию (2:0) и с четырьмя очками и разницей мячей 4-5 (минус один) заняла третье место в группе А чемпионата Европы. И это очень неприятная новость для сборной России.

В случае поражения от Дании в понедельник россияне потенциально еще сохраняют шансы на выход в 1/8 финала с третьего места с тремя очками и разницей «- 3» (при худшей разнице наша команда станет четвертой в группе). И именно на ничью или поражение швейцарцев можно было надеяться, чтобы попасть в «четверку» лучших команд, занявших третьи места.

На данный момент среди команд, занимающих третьи места, в плей-офф не попадают Испания и Хорватия. Разница мячей у этих сборных «-1» и «0» соответственно.

Добавим, что Хорватия 22-го числа сыграет с Шотландией, а Испания днем позже встретится со Словакией.