Илья Геркус: Не нравятся ни «Аталанта», ни ее тренер Гасперини, но Миранчуку надо работать там

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Мне не нравятся ни клуб, ни тренер в «Аталанте». Но случилось то, что случилось. Надо работать там. Я люблю, когда людям позволяют творить на поле, а когда из них делают механизмы и заставляют играть в прессинг – меня воротит. Не нравится, когда из игроков делают солдат, у них отсутствует инициатива. Это бездушный футбол. Но, как говорится, на вкус и цвет. Всем нравится разное», — цитирует «Чемпионат» Геркуса.

Добавим, что Миранчук провел в минувшем сезоне за «Аталанту» 31 матч, в которых забил семь мячей.