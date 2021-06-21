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21 июня 00:02
автор: Александр Поволоцкий

Илья Геркус: Не нравятся ни «Аталанта», ни ее тренер Гасперини, но Миранчуку надо работать там

По итогам минувшего сезона команда из Бергамо завоевала путевку в Лигу чемпионов-2021/2022.

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

«Мне не нравятся ни клуб, ни тренер в «Аталанте». Но случилось то, что случилось. Надо работать там. Я люблю, когда людям позволяют творить на поле, а когда из них делают механизмы и заставляют играть в прессинг – меня воротит. Не нравится, когда из игроков делают солдат, у них отсутствует инициатива. Это бездушный футбол. Но, как говорится, на вкус и цвет. Всем нравится разное», — цитирует «Чемпионат» Геркуса.

Добавим, что Миранчук провел в минувшем сезоне за «Аталанту» 31 матч, в которых забил семь мячей.

источник: Чемпионат.com
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