Сборная Колумбии проиграла Перу на Кубке Америки

В матче группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии потерпела поражение от команды Перу - 1:2.
В составе победителей отличился Серхио Пенья. Также автоголом отметился Йерри Мина. Победу перуанцам принес Мигель Борха, реализовавший пенальти.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос вышел в стартовом составе сборной Колумбии и провел на поле все 90 минут.
Таким образом, Перу после двух туров набрал три очка и занимает третье место в группе В. Колумбийцы, сыграв три матча, набрали четыре очка и остаются на второй позиции.
источник: «Советский спорт»