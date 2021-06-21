Бывший полузащитник ЦСКА Цубер вошел в историю Евро

Швейцарский полузащитник Стивен Цубер сделал три результативные передачи в дебютном матче на Евро-2020 против Турции (3:1).

29-летний Цубер стал третьим игроком в истории, сделавшим три голевые передачи на чемпионате Европы в одном матче. Ранее данного достижения добились датчанин Микаэль Лаудруп (1984, матч с Югославией) и португалец Руй Кошта (2000, матч с Англией).

Напомним, что 5 июля 2013 года Цубер подписал пятилетний контракт с ЦСКА. По итогам сезона 2013/14 игрок провел 27 матчей в российской премьер-лиге, забил один мяч, а также отдал одну результативную передачу. В составе армейцев он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

14 августа 2014 года он перешел в немецкий Хоффенхайм, сумма трансфера составила около 3,55 миллиона евро.