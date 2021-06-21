Венесуэла вырвала ничью у Эквадора на Кубке Америки, Нобоа вышел на замену

В матче третьего тура группового этапа Кубка Америки сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Эквадора - 2:2.

Примечательно, что Эквадор дважды вел в счете, однако Венесуэла оба раза отыгрывалась.

На гол Эдуара Пресиадо на 39-й минуте венесуэльцы ответили точным ударом Эдсона Кастильо на 51-й. В середине второго тайма Гонсало Плата вновь вывел эквадорцев вперед, но команда Жозе Пезейру ушла от поражения в компенсированное время благодаря мячу Рональда Эрнандеса.

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа вышел на замену на 67-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, Венесуэла в трех турах набрала два очка и осталась на третьем месте в группе В. Эквадор заработал свое первое очко в двух турах и занимает четвертую позицию.