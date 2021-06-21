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ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Россия 0 Дания 0
21 июня 07:42
автор: Александр Бойченко

Василий Березуцкий считает, что России по зубам справиться с Данией

Встреча состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 (мск).

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился своими ожиданиями от решающего матча против Дании в третьем раунде Евро-2020.

«Не думаю, что Дания намного сильнее нас, игра может быть равной, и у нас есть шансы на победу. Команде нужно готовиться к контратакам, что для нашего коллектива не новость. Играем хорошо, выбегаем в быстрых атаках. У нас есть козыри для игры», - сказал Василий в эфире «Коммент.шоу».

Напомним, что сборной Дании для прохода в плей-офф нужна только победа в матче с Россией.

источник: Youtube
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