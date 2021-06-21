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21 июня 07:50
автор: Степан Шереметьев

Источник: «Челси» предложит новый контракт Канте

Текущее соглашение футболиста действует до лета 2023 года.

Лондонский «Челси» принял решение предложить новый контракт французскому полузащитнику Н'Голо Канте. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

По информации источника, переговоры о пролонгировании соглашения начнутся в ближайшие месяцы без какой-либо спешки, так как между самим футболистом и клубом сложились прекрасные отношения. После нескольких полученных предложений «аристократы» решили вознаградить игрока улучшенным контрактом.

Напомним, что Канте перешел в «Челси» из «Лестера» в 2016 году за 35,8 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 218 матчей, забил 11 голов и отдал десять результативных передач. В составе лондонского клуба француз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также Н'Голо по разу выигрывал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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