Гвардиола назвал Кейна главной трансферной целью этим летом

27-летний нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн этим летом может изменить клубную прописку , сообщил в Твиттере итальянский журналист Николо Скира.

По словам источника, Харри Кейн выразил желание покинуть «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» ведет переговоры о его покупке, поскольку Гвардиола считает его своей основной трансферной целью. Для самого футболиста контракт уже готов до 2026 года. В сделку также может войти 24-летний бразильский нападающий Габриэль Жезус.

Кейн - выпускник «Тоттенхэма», дебютировал за «шпор» в 2011 году. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года. В сезоне 2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской премьер-лиги, забил 23 гола (четыре с пенальти) и отдал 14 передач. Англичанин стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу» АПЛ.