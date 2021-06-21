«Лестер» в ближайшие дни объявит о приобретении лучшего снайпера чемпионата Австрии

Английский «Лестер» договорился с австрийским «Ред Булл Зальцбург» о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Австрии Патсона Даки. Официально о переходе игрока будет объявлено на этой неделе после прохождения игроком медицинского обследования. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «лисы» подпишут контракт с замбийским форвардом до 2026 года.

Отметим, что в минувшем сезоне 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии. На его счету 34 гола и 12 результативных передач в 42 матчах за «Зальцбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 22 млн. Дака выступает за «Ред Булл» с 2018 года.