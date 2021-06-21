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21 июня 08:54
автор: Александр Бойченко

Интер рассматривает замену Эриксену

Датчанин не сможет играть в матчах чемпионата Италии с кардиостимулятором.

«Интер» работает над переходом голландца Дони ван де Бека из английского «Манчестер Юнайтед» на замену Кристиану Эриксену. Об этом сообщает Calciomercato.

«Манчестер Юнайтед» хочет получить за голландца 30 миллионов евро, но представители «Интера» не готовы платить эту сумму. Миланский клуб рассматривает возможность аренды ван де Бека.

Из-за проблем с сердцем у Эриксена «Интер» вынужден искать замену датчанину - ему имплантировали кардиостимулятор, играть с которым в Италии запрещено. В стране действует специальный протокол Оргкомитета кардиологии, запрещающий контактные виды спорта с установленным кардиостимулятором.

Напомним, Эриксен потерял сознание в концовке первого тайма матча Дания - Финляндия. Ему установили кардиостимулятор, регулирующий работу сердца в организме.

источник: Calciomercato.com
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