Доннарума пройдет медосмотр для ПСЖ во время Евро-2020

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма сегодня пройдет медицинское обследование перед переходом в ПСЖ. Врач, который будет проводить обследование, уже прибыл в Италию.

Сообщалось, что осмотр пройдет во Флоренции на базе сборной Италии с участием сотрудников ПСЖ. Стороны договорились о контракте до 2026 года. Соглашение голкипера с «Миланом» истекает 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Итальянский голкипер выступает за «Милан» с 2015 года. За это время Доннарума провел более 200 матчей. В минувшем сезоне вратарь сыграл 48 матчей, из которых 15 - на ноль.