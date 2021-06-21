СМИ: Инсинье может перейти в «Барселону»

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье заинтересовал испанскую «Барселону». Об этом сообщает SportItalia.

По информации источника, у Инсинье по-прежнему напряженные отношения с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, поэтому вопрос с продлением его контракта остается актуальным. «Барселона» готова воспользоваться этим и уже вступила в контакт с окружением футболиста.

Напомним, что Инсинье является воспитанником «Наполи». Всего он провел за команду 397 матчей, забил 109 голов и отдал 85 результативных передач. В составе неопалитанского клуба нападающий дважды побеждал в Кубке Италии. По оценке портала Transfermark, рыночная стоимость футболиста составляет 48 миллионов евро.