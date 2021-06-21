Витсель, Де Брейне и Азар выйдут в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Финляндией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о стартовом составе на предстоящий матч третьего тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

«Сейчас не тот момент, когда стоит менять вратаря, поэтому Куртуа сыграет с Финляндией. Я никогда не называю состав перед матчем, но могу сообщить, что Витсель, Де Брейне и Азар появятся с первых минут. Всем троим нужно войти в ритм турнира», - приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Матч Финляндия - Бельгия состоится сегодня, 21 июня. Начало игры - в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что бельгийцы с шестью очками возглавляют таблицу группы В. Финны находятся на третьей строчке, набрав три очка.