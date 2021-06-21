Илья Геркус: Сборная России имеет тяжелый информационный фон в прессе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение о критике сборной России со стороны общественности.

«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах. При этом есть тяжелый информационный фон в прессе - с ним работа ведется неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть - это ненормальная история и с ней надо работать», - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

Напомним, что в заключительном туре группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Данией. Встреча состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

Команда Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.