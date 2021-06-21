«Манчестер Юнайтед» может сделать Погба самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Английский «Манчестер Юнайтед» готов сделать полузащитника Поля Погба самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, «красные дьяволы» намерены предложить 28-летнему французу соглашение сроком на пять лет с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю. В случае подписания соглашения футболист может заработать 104 миллиона фунтов за 5 лет.

Отмечается, что «МЮ» обсудит новое соглашение с игроком после чемпионата Европы.

Напомним, в сезоне-2020/21 Погба провел 42 матча за «Манчестер Юнайтед», забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Команда Оле-Гуннара Сульшера в чемпионате Англии финишировала на втором месте.