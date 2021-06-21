ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Украина 0 Австрия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Северная Макед 0 Нидерланды 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Финляндия 0 Бельгия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Россия 0 Дания 0
21 июня 11:05
автор: Степан Шереметьев

Юран - о матче Россия - Дания: Нам надо реализовывать любые моменты, даже если их будет немного

Встреча состоится сегодня, 21 июня в Копенгагене.

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Одолеть Данию можно, если каждый российский футболист будет все 90 минут дорабатывать до конца любой эпизод, играть его на максимуме. Датчане понимают, что на кону стоит выход из группы, поэтому будут играть с максимальной отдачей. И нам надо реализовывать любые моменты и полумоменты у ворот соперника, даже если их будет немного.

А с теми же финнами мы не всегда их использовали, поэтому игра была довольно нервной. С Данией нужно поправлять реализацию плюс максимально внимательно сыграть в обороне, минимизируя ошибки», - приводит слова специалиста «Известия».

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.

источник: «Известия»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Главный тренер сборной Дании: Русские тоже кое-что умеютФернандес тренируется по индивидуальной программеСборная Бельгии обыграла ДаниюСрочные новости! Это случилось на Евро-2020 пару минут назадНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзадиРумынка свела с ума фотографов и мужчин (фото)
«Датчане прижаты к стенке, да и свои Бузовы у них наверняка есть». Билялетдинов объяснил, как России не проиграть в Копенгагене
Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов оценил для «Плеймейкера» расклад сил перед решающим для сборной России матчем групповой стадии Евро-2020 с Данией.
Ничья — почти гарантия плей-офф, сухое поражение — почти приговор. Полный расклад на матч Евро-2020 Россия — Дания
21 июня сборная России проведет заключительный матч в группе В в Копенгагене против датчан. Но выход команды Станислава Черчесова в плей-офф чемпионата Европы может зависеть от результатов игр в других квартетах.
«Не обыграем датчан — нет смысла выходить из группы». Яновский — о судьбоносном матче России на Евро-2020
Бывший полузащитник сборной России Игорь Яновский поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча Россия - Дания в Копенгагене.
Финляндия — Бельгия: прямая трансляция матча группы В на Евро-2020 21.06.2021
21 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоится матч 3-го тура в группе В между сборными Финляндии и Бельгии.
Северная Македония — Нидерланды: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 21.06.2021
21 июня 2021 года в Амстердаме состоится матч 3-го тура в группе С между сборными Северной Македонии и Нидерландов.
Украина — Австрия: прямая трансляция матча группы С на Евро-2020 21.06.2021
21 июня 2021 года в Бухаресте состоится матч 3-го тура в группе С между сборными Украины и Австрии.
Видео всех голов Евро-2020 21.06.2021: Россия против Дании, Украина против Австрии, Бельгия против Финляндии
Видеообзоры четырех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 21 июня: Северная Македония - Нидерланды, Украина - Австрия, Россия - Дания, Финляндия - Бельгия.
Помощи от Швейцарии Россия не дождалась. Как завершился отбор в плей-офф Евро-2020 в группе А
Матчи заключительного тура в группе А чемпионата Европы вывели в 1/8 финала Италию с первого места и Уэльс – со второго, а Швейцария теперь ждет развязки в других квартетах.
Видео всех голов Евро-2020 20.06.2021: Италия победила Уэльса, Швейцария раздавила Турцию
Видеообзоры двух матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 20 июня: Италия - Уэльс, Швейцария - Турция.
«Миннесоту» просто разводят на деньги. Что стоит за слухами о возвращении Капризова в ЦСКА
Заокеанские журналисты запустили информацию о возможном отъезде российской звезды в Россию.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика