Юран - о матче Россия - Дания: Нам надо реализовывать любые моменты, даже если их будет немного

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

«Одолеть Данию можно, если каждый российский футболист будет все 90 минут дорабатывать до конца любой эпизод, играть его на максимуме. Датчане понимают, что на кону стоит выход из группы, поэтому будут играть с максимальной отдачей. И нам надо реализовывать любые моменты и полумоменты у ворот соперника, даже если их будет немного.

А с теми же финнами мы не всегда их использовали, поэтому игра была довольно нервной. С Данией нужно поправлять реализацию плюс максимально внимательно сыграть в обороне, минимизируя ошибки», - приводит слова специалиста «Известия».

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.