Кот Ахилл спрогнозировал победителя матча Бельгия - Финляндия

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии, который состоится 21 июня в Санкт-Петербурге. В понедельник кот покушал из миски с флагом Бельгии в стенах Государственного Эрмитажа.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0). Оракул ошибся всего один раз за время чемпионата, спрогнозировав победу сборной Польши в матче с командой Словакии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Встреча между Бельгией и Финляндией состоится 21 июня в 22:00 мск.