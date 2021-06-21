Салихова рассказала о знакомстве с владельцем «Спартака» Федуном

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о знакомстве с мужем.

«Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, и я знать не знала, кто такой Федун. Я вместе с другими девушками проходила подготовку к конкурсу красоты от «Русского Радио», а Федун там играл в теннис.

Было очень много девушек, где-то 27, все замерзли, потому что никто не рассчитал в июне на снег. Федун всех загоняет в магазин: «У вас есть 15 минут, давайте, покупайте теплую одежду, кто что унесет, то и ваше». Все побежали, стали выбрать бусы-купальники. А я стаю у входа и думаю: «Вот это цирк». Он у меня спросил, почему я не пошла.

Потом Федун сам пошел, нашел какой-то розовый спортивный костюм на два размера больше: «На, оденься, замерзнешь». С тех пор мы и знакомы», - сказала Салихова в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак».

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял второе место.