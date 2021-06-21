Слуцкий рассказал, будет ли его команда вакцинироваться

Главный тренер казанского Рубина Леонид Слуцкий рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в своей команде.

«У нас есть прививки от коронавируса только у тренерского и административного состава. Лично я вакцинировался давно. Никто из футболистов не вакцинирован. Сегодня мы будем обсуждать эту тему. Потому что она, учитывая большое количество легионеров в команде, довольно деликатная. Посмотрим, как выйти из этой ситуации и удастся ли прижиться игрокам первой команды », - цитирует Слуцкого «БИЗНЕС Online».

В прошедшем сезоне «Рубин» впервые за несколько лет смог вернуться в еврокубки, заняв пятое место с 53 очками. Слуцкий возглавил казанский клуб в 2019 году после своей командировки в Европу.