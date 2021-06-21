Карасев назначен главным арбитром матча Германия - Венгрия на Евро-2020

Главным судьей матча заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 Германия - Венгрия будет россиянин Сергей Карасев. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Карасева будут его соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За VAR будут отвечать итальянцы во главе с Массимилиано Иррати. Четвертым арбитром назначен голландец Данни Маккели.

Напомним, что российский арбитр на этом европейском первенстве отработал на двух матчах: Карасев был резервным рефери на игре Австрия - Северная Македония (3:1) и главным судьей встречи Италия - Швейцария (3:0).

Встреча Германии - Венгрии состоится в Мюнхене 23 июня, начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Матч этой же группы F между сборными Португалии и Франции обслужит испанец Антонио Матеу Лаос.