«Не стоит рассчитывать на чудо в матче с Данией». Боярский - о предстоящем сопернике России на Евро

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о предстоящем матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.

«Этот матч вызывает особую тревогу. Думаю, что наша команда не способна добиться положительного результата. Наша победа будет чудом, а на него рассчитывать не стоит. Поражение будет закономерным и поставит нас на то место, которое мы заслуживаем для совершенствования своего футбола. А если выиграем - это будет бедой, потому что мы расслабимся и затормозим развитие российского футбола», - приводит слова Боярского Sport24.

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.