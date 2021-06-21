Датский футболист «Рубина» Абильгор: В России просто не знают, что такое Дания

Датский полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор поделился своими ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2020 Россия - Дания.

«Не все, кого я встречаю на улицах России, знают, что такое Дания. Уже по одной этой причине российская команда, наверное, думает, что они лучше датчан. Дошло до того, что я просто сказал людям, что приехал из Скандинавии, потому что русские в основном знают Швецию. Надеюсь, они скоро узнают больше о Дании», - цитирует Абильгора TV2.

До 2020 года Абильгор выступал только на родине. С 2015-го футболист играл за местный «Ольборг». На счету полузащитника 79 матчей и три забитых мяча.