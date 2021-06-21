Сборная Украины может сыграть в Санкт-Петербурге

2 июля состоится четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата Европы. Это будет единственная игра на выбывание в Санкт-Петербурге.

В этом матче победители встреч 1/8 финала сыграют с командами, занявшими вторые места в группах D и E, а также между победителем группы F и третьим местом в группах A, B и C. Теоретически, это может быть как Россия, так и Украина.

Для того, чтобы Украина играла в городе на Неве, необходимо, чтобы сборные вышли в плей-офф, которые стали третьими в группах А, В и С.

Подопечные Андрея Шевченко перед своим последним матчем на групповом этапе занимает вторую строчку группы C с тремя очками в активе. Основным претендентом на матч 1/8 финала с Украиной является сборная Италии.