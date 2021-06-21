«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» обратились к мэру Москвы и РФС

Московский «Спартак», а также три других столичных клуба РПЛ - «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА - выступили с совместным обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

В обращении перечислены предложения, которые, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят таким образом поддержать борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а с другой - минимизируют экономические потери команд и стабилизируют их финансовое положение в случае введения новых ограничений на посещение матчей для болельщиков в Москве.

Клубы просят, в частности, рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, имеющих справку о наличии антител класса G, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов.

Инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19.

По мнению руководителей московских клубов, эти шаги будут содействовать реализации важнейшей социальной миссии по обеспечению здоровья и безопасности граждан страны, могут стать примером для организаторов других спортивно-зрелищных мероприятий и помогут футбольным клубам генерировать дополнительный доход в дни проведения матчей, не создавая угрозы распространения заболевания.