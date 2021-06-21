Усман Дембеле покинул сборную Франции

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции, сообщает RMC.

По словам источника, нападающий покинул сборную после того, как стало известно, что из-за проблем с коленом он не сможет играть как минимум три недели. Таким образом, Дембеле больше не выступит на чемпионате Европы.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провел 30 матчей в ла лиге, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. На Евро-2020 Дембеле сыграл в двух встречах группового этапа и не отметился результативными действиями.