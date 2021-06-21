Салихова заявила, что Газизов распускал слухи о нетрадиционной ориентации Тедеско

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов распускал слухи о нетрадиционной ориентации главного тренера команды Доменико Тедеско.

«Газизов устраивал Тедеско разные неприятности. С августа Шамиль нам с Федуном говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Газизов один раз услышал, как я разговаривала с агенством по подбору гувернера, где я по телефону сказала: «только не геев», так как я не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации. Газизов это услышал, и понял, что так можно манипулировать. Я Газизову верила, но Тедеско - не гей», - сказала Салихова в интервью ютуб-каналу «Осторожно: Собчак».

Напомним, что Газизов проработал руководителем «Спартака» менее полугода и был уволен в январе 2021 года с формулировкой «не предложил стратегического видения развития клуба как по спортивной части, так и по менеджменту».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял второе место. По окончании чемпионата главный тренер команды Тедеско покинул свой пост. Красно-белых возглавил португалец Руй Витория. После этого Салихова вышла из состава совета директоров клуба, таким образом, выразив протест назначению специалиста.