Хавбек Шотландии Гилмор изолирован от сборной

Полузащитник Шотландии Билли Гилмор заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации (SFA).
Согласно медицинским протоколам, направленным на предотвращение распространения коронавируса, футболист изолирован на десять дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной Хорватии.
Матч Хорватия - Шотландия состоится завтра, 22 июня, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 мск. Сборная Хорватии находится на третьем месте с одним очком, Шотландия - на четвертом также с одним баллом.
источник: Футбольная ассоциация Шотландии