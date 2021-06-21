Хавбек Шотландии Гилмор изолирован от сборной

«Датчане прижаты к стенке, да и свои Бузовы у них наверняка есть». Билялетдинов объяснил, как России не проиграть в Копенгагене

Бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов оценил для «Плеймейкера» расклад сил перед решающим для сборной России матчем групповой стадии Евро-2020 с Данией.