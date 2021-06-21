Газизов - о словах Салиховой: Кто она такая? Жена Федуна? Ну пусть и остается ею

Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слова жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, сказанные ей в недавнем интервью.

«Это смешно. Кто она такая? Жена Леонида Федуна? Ну пусть и остается ею. Вы понимаете, что мы сейчас говорим о чем-то нереальном. Давайте говорить о футболе. Мы с Тедеско нормально общались. Наверное, она хочет вывести меня из себя. Но я профессионал.

Я готов разговаривать о футболе, но не о голословных вещах. Она девушка, может позволить наговорить себе много лишнего. Ей можно. Но я мужчина, не могу себе такого позволить», - приводит слова Газизова «СЭ».

Напомним, что Газизов проработал руководителем «Спартака» менее полугода и был уволен в январе 2021 года с формулировкой «не предложил стратегического видения развития клуба как по спортивной части, так и по менеджменту».

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял второе место. По окончании чемпионата главный тренер команды Тедеско покинул свой пост. Красно-белых возглавил португалец Руй Витория. После этого Салихова вышла из состава совета директоров клуба, таким образом, выразив протест назначению специалиста.