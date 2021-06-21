Селекционер Нечипоренко: Миранчук не вписывается в игру сборной

Бывший краснодарский селекционер Дмитрий Нечипоренко, ныне работающий в «Арисе», выразил мнение, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не соответствует стилю сборной России.

«Миранчук забил гол в матче с финнами и хорошо действовал во втором тайме, когда находился на вершине ромба. В общем, он не подходит этой команде по стилю. Это все равно, что поставить Неймара в «Атлетико» - ничего хорошего из этого не выйдет», - сказал Нечипоренко в интервью RT.

Также Дмитрий добавил, что уровень игры Миранчука один из самых высоких среди российских игроков: «Люди требуют приглашать в сборную только лучших. Однако это не так. Он не может полностью приспособиться к этой системе, и у команды есть ограничения».