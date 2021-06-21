«Черчесов выжимает из команды все что может». Нечипоренко - о критике в адрес тренера сборной России

Бывший краснодарский селекционер Дмитрий Нечипоренко, ныне работающий в «Арисе», высказался о публичной критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Мне бы хотелось защитить наставника сборной России. Ресурс сборной России по футболу очень ограничен. Посмотрите на Турцию, в которой есть намного больше исполнителей.

Благодаря сильному отбору игроков, в том числе из-за рубежа или из лучших местных команд, они занимают последнее место в своей группе. Мы на второй строчке, хотя нам не на кого опереться», - прокомментировал Нечипоренко в интервью RT.

В данный момент сборная России играет на чемпионате Европы. После двух туров группового раунда команда Станислава Черчесова занимает второе место с тремя очками.