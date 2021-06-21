«Россия выиграет и выйдет в плей-офф. Преступно думать по-другому». Колосков - о матче с Данией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящем матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.

«Конечно, думаю, что Россия выиграет и выйдет в плей-офф. Было бы преступно думать по-другому. Другое дело, что сделать это будет непросто. Дания - крепкая команда. Нужно играть с максимумом характера, движения и борьбы.

Не видел каких-то козырей у датской сборной. Обычная, хорошая сборная, которых много на ЧЕ. Мы тоже ничего революционного предложить не можем, но и Дания сильнее играть не сможет. Каких-то сверхожиданий от Дании я не чувствую, команда ничуть не сильнее нашей», - приводит слова Колосков Sport24.

Матч Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.