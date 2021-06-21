Сборная России представила форму на матч Евро-2020 против Дании (фото)

Пресс-служба сборной России представила форму на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с Данией.
Команда Станислава Черчесова выйдет на игру в футболках и шортах красного цвета. Вратарь облачится в черные цвета с голубыми вставками.
Встреча Россия - Дания пройдет сегодня, 21 июня в Копенгагене. Начало игры - в 22:00 по московскому времени.
Российская команда с тремя очками занимает вторую позицию в группе В, а датчане замыкают таблицу, не набрав ни одного очка.
источник: РФС